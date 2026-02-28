El entrenador villaguayense Diego Lifschitz, quien estuvo al frente de Racing Club de Gualeguaychú entre 2022 y 2023, se incorporó al cuerpo técnico de Boca Juniors, último bicampeón de la Liga Nacional de Básquet.

La noticia fue confirmada por la institución de La Ribera a través de la cuenta oficial de Instagram de la disciplina, donde se informó que ocupará el rol de asistente técnico dentro del staff encabezado por Nicolás Casalanguida.

Lifschitz cuenta con experiencia en selecciones nacionales formativas y tuvo su paso por Racing en la Liga Federal 2022, temporada en la que el equipo alcanzó los octavos de final de la Conferencia Norte. Además, dirigió al conjunto académico durante la edición 2023 del certamen y en los torneos prefederales disputados en ambos años.