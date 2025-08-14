El argentino Erik Lamela sorprendió al mundo del fútbol al tomar la decisión de retirarse a los 33 años, luego de jugar durante la última temporada en el AEK Atenas de Grecia.

Lamela comenzó su carrera como profesional en River Plate, equipo con el que debutó en la temporada 2008/09. Sin embargo, se asentó recién a partir de la 2010/11, campaña en la que el “Millonario” descendió a la B Nacional.

Luego del descenso con River, Lamela fue transferido a la Roma de Italia, donde se desempeñó durante dos temporadas, en la que disputó 67 partidos y anotó 21 goles, además de repartir 13 asistencias.

Su siguiente equipo fue el Tottenham de Inglaterra, donde jugó a lo largo de ocho temporadas. Allí pudo hacerse con un lugar en el 11 titular siempre que estaba en buenas condiciones, pero en dicho periodo también aparecieron las lesiones que comenzaron a provocar extensas ausencias. Un claro ejemplo de ello fueron las temporadas 2013/14 y 2016/17, en las que solo disputó 17 y 14 partidos, respectivamente.

Antes de recalar en el AEK Atenas, Lamela jugó tres años en el Sevilla de España, donde obtuvo su único título como profesional: la UEFA Europa League 2022/23.

El otro gran logro de Lamela fue el Premio Puskas 2021 por hacer el mejor gol del año, con una increíble rabona frente al Arsenal de Inglaterra.

Lamela también jugó para la Selección argentina en 25 ocasiones, anotando tres goles y repartiendo dos asistencias, aunque nunca se pudo asentar como titular.

Su futuro estaría en el Sevilla de España, donde formaría parte del cuerpo técnico de Matías Almeyda, quien se convirtió en el nuevo entrenador de dicho equipo.

