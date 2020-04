Un ex jugador de Juventud fue denunciado por su propio club por violar la cuarentena

"Cuando arrancó todo este tema del coronavirus, decidimos que era mejor que todos los integrantes de la plantilla se quedaran en Bahía, entrenando con un plan de trabajo especial, siempre creyendo que esto iba a pasar rápido y que para los primeros días de abril se iban a poder organizar prácticas grupales en espacios adecuados como el predio de Teléfonos", marcó Alfredo Dagna, vicepresidente primero del club.

Sobre la situación de Lenci agregó: "Desobedeció las órdenes del club, que era permanecer en Bahía, y se fue sin avisarle a nadie, ni siquiera al entrenador. Por eso le mandamos una carta documento con un apercibimiento", señaló en La Nueva.

Lenci se denfendió: "me vine a mi casa por problemas familiares y me mandaron una carta diciéndome que ellos no me dieron permiso y que demuestre los entrenamientos que hice, los cuales estoy haciendo con el profe por Zoom. Tuve que responder esa carta que me mandaron", marcó el delantero.

"Estoy viendo qué voy a responder, lo voy a hacer el lunes. Si todo sale bien y no empeora, vuelvo. Lo que podría pasar es que si no cumplen lo de mi carta, soy jugador libre. Si cumplen, seguiré en el club", cerró el ex jugador de Juventud Unida.

En La Nueva, Dagna sostuvo que Lenci no puede pedir la libertad de acción por falta de pago "porque está al día, y como está al día tiene que cumplir con las imposiciones de su empleador, en este caso Olimpo. Tuvo un proceder poco inteligente y será castigado, simplemente eso", sentenció. (Doble Amarilla)