La jueza en lo penal Nº 2 de Mendoza, Amalia Yornet, concedió la libertad bajo fianza al futbolista Matías Orihuela, de San Martín de San Juan, imputado por amenazas y resistencia a la autoridad, estableciendo una suma de $10 millones y le impuso la prohibición de salida del país, la obligación de comparecer semanalmente ante sede judicial y la entrega de su pasaporte mientras se desarrolla la investigación.

El jueves 31 de julio se llevó a cabo la audiencia correspondiente en el Fuero Penal Colegio (Polo Judicial Penal), en el marco de la causa que involucra al jugador de San Martín de San Juan, imputado el martes 29 por amenazas y resistencia a la autoridad.

Durante la audiencia, el fiscal interviniente, Juan Carlos Alessandra, en reemplazo de Gustavo Stroppiana, expuso la fundamentación de su acusación, en donde señaló que el hecho denunciado implicó agresiones físicas a un agente policial en funciones, con lesiones constatadas, y se produjo en un contexto de infracciones previas, entre ellas la circulación en doble línea amarilla, configurando un escenario de riesgo para terceros.

Matías Orihuela llegó a San Martín para este mercado de pases, proveniente de Atlético Tucumán.

El Ministerio Público Fiscal consideró que el grado de violencia desplegado no era compatible con una condena condicional y en referencia al artículo 26 del Código Penal, se postuló la aplicación de una condena de cumplimiento efectivo, teniendo en cuenta además indicadores de riesgo procesal.

Según se indicó, el imputado posee domicilio en Buenos Aires y desempeña actividades en San Juan, circunstancia que, a criterio del fiscal, descarta el arraigo laboral y domiciliario, elevando la probabilidad de fuga.

Asimismo, se alegó entorpecimiento probatorio, considerando antecedentes que habilitan la presunción de conductas tendientes a intimidar testigos. A su vez, no se emitieron más precisiones por parte de la Fiscalía hasta el momento.

(Con información de TyC Sports)