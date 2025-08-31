A raíz de una denuncia realizada desde la Municipalidad, se iniciaron tareas de investigación por narcomenudeo en Concordia, que derivaron en allanamientos con resultados positivos y detenciones.

En base a los resultados obtenidos el Juzgado de Garantías local N° 4, a cargo de Gabriela Seró, se emitió una orden de allanamiento en el marco de la causa que se encuentra en etapa de investigación.

El procedimiento terminó con resultados positivos, logrando el secuestro de la suma en efectivo de $335.000, cinco envoltorios de cocaína de peso 2,5 gramos, un envoltorio de marihuana de peso 18,5 gramos, una tijera con restos de cocaína, una balanza de precisión con restos de cocaína, bolsas de nylon tipo camisetas, tiras de bolsa de nylon y cinco teléfonos celulares Además, resultaron detenidas tres personas, dos de ellos masculinos y una mujer.

(Ahora)