El reconocido actor argentino de televisión, cine y teatro, Nicolás Cabré, confirmó que correrá la segunda edición del Ironman 5150 de Gualeguaychú, que se celebrará el domingo 5 de octubre. La prueba constará de 1500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo, teniendo como epicentro la zona de la Costanera.

Desde hace algunos años, Cabré muestra en redes sociales su pasión por el running y ha corrido maratones y carrera de montaña, como la Patagonia Run. También, en el último tiempo se volcó al triatlón y en 2023 participó en el Ironman 5150 de Buenos Aires.

En los últimos días, el reconocido actor de ficción y galán de telenovelas, subió una historia (acompañada de una foto entrenando en una zona de montañas) a su perfil de Instagram, donde anunció cuáles serán sus próximos desafíos deportivos y uno de ellos será el Ironman 5150 de Gualeguaychú, el próximo 5 de octubre.

Mientras que una semana después (12/10), Cabré correrá la Maratón de Chicago y el 7 de noviembre los 42 kilómetros de Asics, la firma deportiva que lo auspicia.