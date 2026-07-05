Momentos de extrema tensión y dramatismo se vivieron durante los últimos minutos de este sábado y las primeras horas del domingo en el Barrio La Concepción de Concepción del Uruguay, a raíz de un voraz incendio en cadena que afectó seriamente a tres propiedades y generó una enorme movilización de los servicios de emergencias.

Según informó 03442, el fuego comenzó alrededor de la medianoche en el interior de una vivienda ubicada sobre calle 25 de Agosto al 927. Por causas que las pericias posteriores deberán determinar, las llamas se propagaron con inusitada violencia, devorando por completo las instalaciones internas del inmueble de origen.

De inmediato, tres dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay se hicieron presentes en el lugar para combatir el siniestro. Sin embargo, a pesar del intenso y denodado esfuerzo de los brigadistas, las llamas lograron avanzar hacia una segunda propiedad colindante y luego se propagaron a una tercera vivienda, generando un panorama sumamente complejo.

Los servidores públicos trabajaban con equipos de respiración autónoma, que en varias oportunidades debieron recambiar al agotarse los tubos de oxígeno.

Ante la magnitud del incendio en cadena, del cual se desconoce hasta el momento lo que lo originó, el comando de bomberos debió solicitar el refuerzo urgente del personal que se encontraba franco de servicio para poder robustecer el ataque al fuego. Asimismo, entrada la madrugada, un cuarto móvil de la institución debió sumarse en apoyo logístico y de abastecimiento.

En el lugar se montó un amplio perímetro de seguridad coordinado por efectivos de la Policía de Entre Ríos, quienes procedieron al corte total de las calles adyacentes para facilitar el libre movimiento y maniobra de las autobombas.

La cuadra se vio colmada por una gran cantidad de vecinos y allegados que, con profunda preocupación y expectativa, seguían de cerca el arduo e incansable trabajo de los servidores públicos. Pasada la una de la madrugada, los uniformados continuaban desplegando líneas de ataque dentro de los inmuebles afectados para lograr el control definitivo y el posterior enfriamiento de las estructuras, desconociéndose si hubo personas afectadas.

Fuente: AHORA / 03442