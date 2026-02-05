REPRESENTACIÓN LOCAL EN LA TELEVISIÓN
Un frigorífico de Gualeguaychú estuvo presente en MasterChef Argentina
La ciudad estuvo representada en la última edición de MasterChef Celebrity por el Frigorífico “La Morena”, una empresa familiar local con creciente trayectoria y proyección en el mercado regional. Conducido por Wanda Nara y con un jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, el programa emitido por Telefé es actualmente el más visto de la televisión argentina.
Esta mañana, en diálogo con Ahora Cero, Alejandro Piri, dueño de La Morena, contó cómo fue esa experiencia en la que realizaron una demostración de su profesionalismo en la selección y cortes de carnes vacunas.
"Para nosotros fue algo más que importante. Estamos felices, como familia, como empresa, de haber podido participar de esta fantástica experiencia. La gente nos trató de maravilla. Pusimos lo mejor entre todos los que fuimos del equipo; trabajamos mucho para lograr lo que se logró", manifestó Piri.
Y relató: "Todo esto nació porque estaban buscando un frigorífico con características como las nuestras. Nos acercaron al chef Donato de Santis y él quedó encantado con lo que hacíamos. Apostaron a nosotros. Así arrancó todo, hace unos tres meses".
Sobre el crecimiento de La Morena y el reconocimiento que representa participar de un programa como MasterChef, Piris expresó: “Estas cosas te hacen pensar que vale la pena esforzarte, que vale la pena luchar. Vale la pena soñar, y la verdad que estamos siempre dentro de un sueño, en el que se nos van cumpliendo cosas de las que ni nosotros nos damos cuenta. Y las vivimos felices”.
Y agregó: “No le aflojamos en el trabajo. Sabemos que nos falta un recorrido tremendo. En esta construcción estamos continuamente con capacitaciones, con nuestra escuela de carniceros, y nosotros mismos aprendiendo a jugar a todo esto que hacemos”.