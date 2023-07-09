Luego de un viernes en el que había sido protagonista y quedó quinto en la clasificación, el panorama se derrumbó de golpe para Marco Veronesi en Concepción del Uruguay. En la primera salida a pista del sábado para realizar la segunda clasificación, el piloto de Gualeguaychú tuvo un violento despiste en la entrada a la recta principal cuando venía en su vuelta lanzada, impactando fuertemente contra las gomas de contención y provocándole severos daños al auto, especialmente en la parte delantera.

“Había quedado complicada la pista con la lluvia del viernes de noche, venía haciendo una buena vuelta y cuando entre a la principal, el piano estaba sucio y se me fue el auto, no pude controlarlo y lo perdí”, dijo Veronesi a Ahora ElDía.

“Trabajamos para poder arreglar el auto, pero había daños importantes y hubiera quedado mal, desalineado y sin la certeza de poder tener un auto confiable para la final, encima teníamos que remontar desde el fondo. Así que nos volvemos con una bronca bárbara porque estábamos para pelear la punta”, añadió el piloto.

Las series del sábado fueron ganadas por Lucas Petrachini (Toyota Etios), Alejandro Torrissi (Nissan March) y Juan Pablo Pastori (Toyota Etios), quienes ocuparán los primeros lugares en la grilla de partida del a final que se correrá a las 12.20.

EL DATO

Nazareno López quedó segundo en la clasificación de la Copa Fiat Abarth que se desarrolló en la Histórica, luego de haber quedado arriba en la general de entrenamientos. Al momento de clasificar, el piloto de Gualeguaychú quedó segundo a apenas 0,098 del poleman Joaquín Naranjo, tercero se ubicó Esteban Zuberbhuller, cuarto quedó Elías Vázquez y quinta Julieta Gelvez. La final de la Copa Fiat Abarth será la actividad que abrirá el fuego en la mañana del domingo en el trazado de Concepción, corriendo sobre 12 giros a partir de las 9 de la mañana.