Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá en la tarde de este viernes, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El sismo se produjo a las 12:56 hora local (14.56 en la Argentina), su epicentro se ubicó en La Pitaloza, provincia de Herrera, en el sur del país centroamericano y cerca de la costa del océano Pacífico, y tuvo una profundidad de 12,6 kilómetros.

Inicialmente, el Servicio Geológico de EE.UU. había informado que la magnitud era de 8,0, luego la rebajó a 7,6 y finalmente la situó en 7,7.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, escribió en la red social X que le solicitó a la ministra de Gobierno y a los organismos públicos que informen "sobre los efectos llamando a la calma".

"No se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden", añadió.

El Sistema de Alerta de Tsunamis de EE.UU. advirtió sobre la posibilidad de que se produjeran olas de tsunami peligrosas en zonas costeras de Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México en las primeras tres horas después del sismo.

Hawái recibió la misma advertencia.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile también emitió una advertencia por la posibilidad de tsunami.

Fuente: BBC Mundo