Luego de haber encendido las alarmas al anunciar que se perdería el certamen por falta de recursos económicos, el panorama cambió por completo para el deporte provincial. Finalmente, el futbolista entrerriano Ángel Ielpo reunió los fondos necesarios y tendrá su soñada despedida mundialista con la camiseta de la Selección Argentina de Fútbol de Talla Baja.

En los últimos días, el panorama del jugador se había tornado adverso debido a los elevados costos del viaje rumbo a Marruecos, lo que lo había obligado a apelar a la solidaridad de la comunidad mediante una colecta pública. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó el ingreso de los recursos económicos necesarios —con un aporte clave por parte del defensor concordiense Marcos Senesi y su familia—, lo que permitió destrabar la situación.

De esta manera, Ielpo confirmó que formará parte de la delegación nacional que viajará para afrontar una nueva Copa del Mundo, cumpliendo así el objetivo de estar presente en lo que será su última cita ecuménica con el seleccionado albiceleste.

Con información de Ahora