El fútbol queda en segundo plano cuando se trata de la salud. Koko Romero, futbolista surgido de Juventud Unida y hoy integrante del plantel de La Vencedora, deberá hacer una pausa en su carrera para someterse a una cirugía en la cabeza, luego de padecer fuertes dolores desde el 1º de mayo.

Tras realizarse estudios médicos, entre ellos una tomografía, los profesionales indicaron la necesidad de una intervención quirúrgica con el objetivo de evitar complicaciones mayores.

En diálogo con Ahora ElDía, Romero llevó tranquilidad al señalar que “no es algo tan grave”, aunque explicó que el postoperatorio demandará un proceso largo. Según le informaron los especialistas, deberá afrontar controles, estudios y tratamientos durante un período extendido, además de mantener reposo y cuidados estrictos.

En este contexto, el futbolista de 23 años no cuenta con obra social y recurrió a la solidaridad de la comunidad de Gualeguaychú para poder afrontar los gastos que implica la recuperación. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias: Kokoromero.x.

“Toda ayuda, por más pequeña que sea, me sirve muchísimo en este momento”, expresó en sus redes sociales, donde también agradeció el acompañamiento recibido: “Gracias de corazón a todos los que están, preguntan y se ponen a disposición desde el primer día”, indicó Romero en sus redes sociales.