Juventud Unida se coronó campeón de la Copa Gualeguaychú 2026 tras vencer por 3 a 0 a Central Entrerriano, en un encuentro disputado anoche en el Estadio Municipal.

Sin embargo, más allá del resultado, hubo un momento que rompió con la dinámica habitual del juego. Durante el primer tiempo, un intruso inesperado apareció en escena: un pequeño gatito ingresó de manera sigilosa al campo de juego, generando sorpresa y obligando a detener las acciones para resguardar su integridad.

Crédito: Mauricio Ríos - MR Fotografía

El animalito, tranquilo y sin mostrar signos de alteración, caminó algunos metros sobre el césped mientras se ganaba la atención de todos. Fue el lateral derecho de Juventud, Rodrigo Giménez, quien se acercó con cuidado, lo tomó en brazos y lo retiró del campo sin inconvenientes.

Luego, el felino fue entregado a Mauricio Nazer, uno de los encargados del campo de juego, cerrando una situación tan inusual como tierna que rápidamente despertó sonrisas en las tribunas y entre los propios protagonistas.