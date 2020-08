ElDía conversó con Gastón que contó que junto a Mariana, su pareja, “tenemos el carro El Magical, que es un emprendimiento gastronómico que apunta a la ciudad. A Pamela la conocíamos; así que nos juntamos en una plaza y compartimos la indignación el día que se juntaron los gastronómicos; ese sistema que estaba pidiendo plata y que muchas veces nos había pisoteado en nuestros derechos. No podíamos creer cómo ellos que tienen todo, estuvieran llorando y sacándose fotos como si les faltara algo; y nosotros que somos los más chiquitos, nos preguntamos qué podíamos hacer, y ahí empezamos a hacer lo que nadie hace: ayudar de verdad al que lo necesita, sin vender humo”.

Surgió la idea de que cada emprendedor ponga algo para el sorteo; crearon un grupo de WhatsApp donde eran tres; en pocos minutos eran 50 emprendedores de Gualeguaychú ofreciendo todo lo que tenían. “Había gente que hacía tortas, comidas…de todo. Dejamos de vernos como competencia para vernos como colegas; esto nunca lo lograron los comerciantes de la ciudad que siempre se miran como competencia, y nosotros pudimos unirnos como colegas”, contó Gastón.

En primer lugar comenzaron con la Olla La Patriada donde va mucha gente a comer. La idea de los organizadores era alcanzarles la plata ¿y por qué la plata y no otra cosa? “Para que la gente pueda comer carne y pollo; no queríamos llevar alimentos porque muchos te llevan una polenta y la gente no se merece comer polenta todo el día; necesita comer carne, pollo y lo que comemos todo”, sostuvo el propietario del carro Magical.

En segundo lugar ayudar al Merendero La Gurisada, que con el dinero pudieron comprar una olla grande, un anafe y una garrafa que les hacía falta.

Con esta tercera rifa están ayudando a la olla de la Militancia Popular en el barrio San Francisco. “La idea es ir saltando de merendero en merendero, junto a todo este grupo de emprendedores. Somos pequeños y queremos hacer algo gigante, algo que los gigantes no hacen, y por eso son pequeños”, lanzó Arévalo.

Ahora, los emprendedores crearon un gran vínculo y creen que “Gualeguaychú va a ser pionero en esto; donde los emprendedores trabajen juntos como colegas”.

El modo de la rifa es: 10 emprendedores, 10 premios. El número se vende a 120 pesos y todo lo recaudado se entrega a una persona seria que esté vinculada al merendero.

La gente que quiera ayudar y comprar su número para ganarse hermosos premios, puede hacerlo contactándose a través de la página de facebook.com/Emprendedores.empoderados.gchu