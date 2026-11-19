La Major League Soccer (MLS) confirmó este jueves que el gualeguaychuense Martín Ojeda, figura de Orlando City, se quedó con el premio al mejor gol del año de la MLS 2026 gracias a una espectacular definición de taco. La jugada nació tras una asistencia de su compañero francés Antoine Griezmann a los 22 minutos del triunfo 4-1 frente a D.C. United, disputado el pasado 17 de octubre.

Aquel gol puso el broche a una gran jugada colectiva de ocho toques, con el pase decisivo del experimentado Griezmann.

Con esa conquista, Ojeda alcanzó su decimoquinto grito en la campaña 2026, en el marco de un año inolvidable en el que pasó a ser el máximo artillero histórico de Orlando City. Durante octubre, el futbolista criado en el Barrio Norte, de 27 años, dejó atrás los 47 goles de Facundo Torres para llegar a 48 anotaciones sumando todas las competencias.

Formado en Sud América y con estreno profesional en Ferro, el delantero continuó luego su recorrido por Racing, Huracán y Godoy Cruz. En la fase regular cerró su participación con 16 tantos y cinco pases gol en 2.286 minutos, repitiendo su marca personal de goles en una temporada, establecida en 2025.

El zurdo también se transformó en el primer futbolista en la historia de la franquicia en registrar al menos 20 participaciones directas de gol en dos campañas seguidas. Finalizada la temporada regular 2026, lidera el historial del club en aportes de gol (84), encuentros con dobletes o más (siete) y hat tricks (dos).

El galardón al mejor gol del año en la MLS se decide mediante el voto del público en MLSsoccer.com y se entrega de manera ininterrumpida desde la edición inaugural de la liga, en 1996.

Ojeda se convirtió así en el primer jugador de Orlando City SC en obtener esta distinción y en el tercer argentino en conquistarla en las últimas cuatro temporadas, detrás de Luca Orellano (2024) y Luciano Acosta (2023).