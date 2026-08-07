La Dirección de Espacios Verdes llevó adelante una intervención de emergencia el viernes a la madrugada en el Hospital Centenario, luego de que un árbol seco cayera sobre el ala de maternidad del centro de salud más grande de la ciudad.

Las tareas se extendieron durante la madrugada y mañana del viernes, cuando se realizó el retiro de los restos del ejemplar. Para esta tarea se contó con el apoyo de una retroexcavadora con pala frontal, y cuando surgió la emergencia también colaboraron los Bomberos Voluntarios en la remoción de las ramas de mayor tamaño que habían quedado en el techo del edificio.

La caída del árbol, cuyas raíces habían perdido consistencia por el deterioro y la falta de humedad, se produjo tras el debilitamiento de la base que provocó la tormenta registrada el jueves al mediodía.

Según los informes preliminares, ninguna persona resultó herida y la estructura del ala de maternidad no sufrió daños de gravedad.

El ejemplar caído correspondía a una tipa, especie de gran porte y copa amplia, muy utilizada en el arbolado urbano por su sombra, aunque susceptible a la pudrición interna cuando atraviesa un proceso de secado prolongado.

Los trabajos, iniciados esta misma madrugada para evitar mayores daños en el ala de maternidad, se prolongaron durante la mañana, con el corte y retiro de los restos del tronco con el uso de motosierra, mientras la retroexcavadora se sumó para el traslado de los troncos de mayor volumen.

Segunda intervención por un árbol caído en menos de una semana

El episodio del Hospital Centenario se sumó a otro registrado pocos días atrás en la plaza del barrio Manuel Alarcón, donde un ejemplar cayó sobre una línea de media tensión.

En esa oportunidad, la Dirección de Espacios Verdes conformó una cuadrilla que trabajó junto a la Cooperativa Eléctrica, entidad que aportó su hidrogrúa institucional para las tareas.

Las labores de achique se iniciaron sin demora para evitar mayores daños en la red, aunque el episodio provocó un corte de suministro de media hora en la zona de Urquiza al Oeste.