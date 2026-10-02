Más de diez escuelas de la ciudad participaron de la edición XXII del Grito Blanco, una jornada de concientización y movilización en pos de un ambiente sano.

Como cada año, la caravana de alumnos, con sus uniformes, y con sus guardapolvos blancos, de ahí el nombre de esta distintiva acción ambiental, partió pasadas las 9 de la mañana desde la intersección de la Avenida Rocamora y 25 de mayo.

Al frente, docentes y alumnos se hicieron paso por el centro comercial de Gualeguaychú con un cartel que decía: “Sin agua no hay ida. El agua conecta todas las luchas”.

Durante ocho cuadras, los cánticos ambientalistas inundaron la mañana de la ciudad. Los alumnos agitaban banderas con la frase “No a las papeleras”, que fue la causa inicial que dio identidad y origen al Grito Blanco. También exhibieron carteles hechos en clase con sus maestras con consignas como “El latido del planeta está en tus manos”; “El agua limpia es nuestro derecho y futuro”; “Cuidá la tierra, es tu hogar”; y “El agua vale más que el oro”, entre otras.

El grupo llegó pasadas las 9.30 horas a la Plaza San Martín, donde se realizó el acto central. Participaron del encuentro, autoridades municipales, como el intendente Mauricio Davico, la viceintendenta Julieta Carraza, la secretaria de Ambiente Ivana Zecca, y concejales.

Antes de cantar el Himno Nacional Argentino, se hizo un minuto de silencio para conmemorar la memoria y lucha de Juan Veronesi, quien, hasta el año pasado, presidió desde los comienzos el Grito Blanco. Durante toda la jornada su recuerdo se hizo presente. Recordemos que el reconocido ambientalista falleció hace apenas cuatro meses, y se destacó por su labor como docente rural y defensor del Medio Ambiente. También se recordó a Néstor Garín, otro históricos integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental.

En representación de la familia Veronesi, se hizo presente su esposa Gilda Bilinski, quien agradeció a todos los alumnos presentes y llamó a mantener la lucha por un ambiente sano. Seguidamente, se leyeron unas palabras en homenaje a Juan.

“Este encuentro que nació en las aulas y las calles para alzar la voz por la vida, hoy late con una emoción profunda. Hoy nos falta físicamente un pilar, pero su eco resuena con más fuerza que nunca en nuestro río y en este suelo. Rendimos un sincero homenaje a Juan Bautista Veronesi. Nuestro querido, histórico referente de la Asamblea Ciudadana Ambiental, quien hace cuatro meses nos dejó a nuestros cuatro años, pero nos legó una huella que el tiempo jamás podrá borrar. Juan, nació en Las Piedras, en Pehuajó Norte, llevó su vocación de docente rural por Santa Fe, Buenos Aires y Formosa, sembrando saberes. En el año 2001, su profesión lo trajo a su querida región para asentarse en Pueblo Belgrano, junto a su gran amor y compañera de ideales, la señora Gilda”.

Luego del emotivo momento, los alumnos pasaran al escenario a leer sus mensajes y exponer los trabajos realizados en clases, que fueron desde sencillos, pero sentidos, “No a la contaminación”, y “No a las papeleres”, hasta consejos de cómo cuidar el planeta.

Entre las instituciones educativas presentes estuvieron: Juventud Unida, Sirio Libanés, ENOVA, la Escuela n.° 90 “José S. Álvarez”, la Escuela n.° 111, la Escuela N°20, la Escuela N°68, la Escuela Rosa Regazzi, la Escuela Gervasio Méndez, Escuela N° 24 y la Escuela n.° 88 “Los Fundadores”, además de establecimientos de Pueblo General Belgrano.

El Grito Blanco tiene sus raíces en la histórica movilización de Gualeguaychú frente a la instalación de las plantas de celulosa sobre el río Uruguay. Nacido hace más de dos décadas en el contexto de la lucha contra las pasteras, desde sus primeras ediciones encontró en los estudiantes una forma de transmitir a las nuevas generaciones la defensa del ambiente, el agua limpia y el derecho a vivir en un entorno sano.