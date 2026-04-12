Un joven de 23 años denunció haber sido víctima de un robo agravado en la madrugada de este domingo, alrededor de las 4:50, mientras circulaba en bicicleta por calle San Lorenzo, al llegar a la intersección con Del Valle, en inmediaciones de Plaza Colón.

Según su relato, fue interceptado por un grupo de cuatro jóvenes de entre 18 y 20 años que se encontraban en la esquina. Uno de ellos le pidió la hora, lo que llevó a la víctima a detenerse. En ese momento, el joven reconoció a uno de los individuos, a quien conocía de vista.

Al sacar su teléfono celular y su billetera para responder, tres de los sujetos se le acercaron y uno de ellos le arrebató la billetera de forma repentina. En su interior tenía documentación personal y aproximadamente 70 mil pesos en efectivo, que fueron rápidamente pasados a otro integrante del grupo.

Cuando intentó recuperar sus pertenencias, uno de los agresores extrajo un arma blanca y comenzó a amenazarlo con movimientos intimidantes. Ante esta situación, la víctima pidió auxilio a los gritos, lo que provocó que el atacante desistiera y escapara por calle Concordia en dirección oeste.

En medio del episodio, se produjo un breve forcejeo con uno de los implicados, pero todos lograron huir al advertir la cercanía de personal policial.

Minutos después, efectivos de la Comisaría Segunda llegaron al lugar, donde el damnificado aportó descripciones físicas de los sospechosos y datos sobre la dirección de fuga, lo que permitió iniciar un operativo de búsqueda en la zona.

Como resultado del rápido accionar policial, se logró la aprehensión de dos de los presuntos autores: un joven de 21 años y un menor de 17, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Intervino la Fiscalía, que dispuso las actuaciones correspondientes. En el caso del menor, se notificó a sus padres y se dio intervención al COPNAF, quedando alojado en Minoridad conforme a lo ordenado por la magistratura interviniente.