La denuncia indica que los delincuentes forzaron alguno de los puestos y se llevaron mercadería y herramientas con las que los artesanos elaboran los productos que son puestos a la venta.

El robo fue descubierto durante el miércoles y con el correr de las horas se difundió un video captado desde una cámara de seguridad de otro comercio situado sobre calle Concordia, frente a la plaza Manuel Almeida (ex plaza Colón).

En las imágenes se observa el momento en que el grupo se dirige hacia el predio de los artesanos, situado sobre calle Tiscornia y posteriormente el momento en que abandonan la zona, cargando los productos que fueron sustraídos, entre los que había artesanías, bijoutería, regionales, termos y portatermos. Además, se contabilizaron destrozos en los puestos afectados que demandarán una nueva inversión por parte de los afectados.

La Policía investiga, a partir de estas imágenes, la identidad de los desconocidos y con ello avanzar en la causa por robo.