Personal del Comando Radioeléctrico que realizaba el despeje de boliches bailables por Av. Maestra Piccini, en dirección a la rotonda del Corsodromo, observó a varias personas corriendo hacia Av. Sarmiento y a un grupo que se agredía físicamente en inmediaciones de calles Aguado y Tala.

Ante esta situación, y en colaboración con Comisaria Primera y Segunda, por razones de jurisdicción, los funcionarios intervinieron descendiendo del móvil para dispersar la pelea. En ese momento, un grupo de individuos comenzó a arrojar piedras contra el personal policial, impactando una de ellas en el pecho de un funcionario. De inmediato se solicitó apoyo, y al intentar aprehender a uno de los agresores, éste emprendió la fuga continuando con los ataques a distancia.

Puede interesarte

Un oficial fue acorralado por tres masculinos, de los cuales uno, lo golpeó en la cabeza con un elemento contundente, provocándole una lesión sangrante, de carácter leve. Los agresores huyeron por calle Tala en dirección a Constitución, siendo alcanzados finalmente a pocas cuadras, donde se logró la aprehensión de dos menores, uno identificado como uno de los autores de las lesiones.

Minutos después, el mismo grupo de personas intentó impedir el accionar policial, arremetiendo contra los uniformados, aunque con la llegada de móviles en apoyo se logró controlar la situación y concretar el resto de las aprehensiones.

Como resultado del procedimiento, dos menores fueron trasladados a la Comisaría de Minoridad para la intervención del Copnaf y posterior entrega a sus progenitores. En tanto, una femenina de 25 años quedó alojada en dicha Comisaria, mientras que dos masculinos mayores fueron trasladados a Jefatura Departamental, quedando a disposición de la Fiscalía en turno.