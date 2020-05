Ante esta situación, la comisión vecinal del barrio Médanos puso manos a la obra. “Una vecina que nos da una mano en la comisión me comentó que en su casa sus cuatro hijos se peleaban por el celular para hacer la tarea, tres están en la secundaria y uno en la primaria”, contó a ElDía Ayelén, una de las jóvenes que se puso al hombro la iniciativa.

Los problemas son los mismos que, sin clases en las aulas, tienen miles de familias: No tienen Wifi en sus casas, tampoco computadora y, a veces, ni siquiera celulares en condiciones para realizar este tipo de tareas. “Se les llena la memoria del teléfono, o no pueden descargar un PDF”, por ejemplo.

“A las mamás les cuesta mucho, porque no sólo no son docentes, sino que la educación de hoy, o la forma en que se enseña a dividir y multiplicar, por poner un ejemplo concreto, no es la misma que antes”, indicó Ayelén.

Hasta antes de la emergencia, la comisión vecinal realizaba sus actividades en el CIC del barrio, pero la reorganización del sistema de salud de la ciudad para contener los posibles casos de cornavirus los obligó a dejar el lugar. El salón del SIC Médanos fue designado para levantar allí consultorios febriles, por lo que ya no disponen de ese espacio.

Afortunadamente, en el nuevo “Muni Cerca”, la vieja salita de salud, cuentan con una impresora. Lo que les dio la posibilidad de comenzar con esta tarea solidaria.

“Quienes realmente lo necesitan, no todos, nos envían los archivos y nosotros se los imprimimos. Es importante aclarar que lo hacemos exclusivamente para los chicos del Médanos y el Quijano, que son los chicos que venían al CIC a hacer actividades”, explicó la joven. “Sería imposible atender las necesidades de otros barrios”, explicó.

“No se imprime gratis, en lo posible pedimos alguna colaboración, siempre entendiendo la realidad económica de cada familia. Pero no es lo mismo colaborar con 20 o 30 pesos a pagar 150 en cualquier lado”, aclaró Ayelén.

Para darle continuidad a esta iniciativa solidaria, la comisión vecinal solicita la colaboración de la ciudad, ya sea con dinero o con hojas (nuevas, o usadas de un solo lado).

Si podés ayudarlos contactate al 3446 – 369572 o a la cuenta de Facebook “Comisión vecinal barrio Médanos”