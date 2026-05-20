Javier Caraballo, oriundo de Gualeguaychú y radicado desde hace tres años en la costa oeste de Australia, logró la clasificación al Mundial organizado por la UCI Gravel World Series.

En la ciudad de Nannup, el ciclista local finalizó dentro del 25% mejor clasificado de su categoría (19 a 34 años), resultado que le permitió asegurar su participación en la próxima cita mundialista, que se disputará en el mismo circuito.

En diálogo con este medio, Caraballo destacó la dureza del recorrido: fueron 125 kilómetros con más de 3.000 metros de desnivel acumulado. Además, remarcó que, más allá de no haber obtenido un puesto de vanguardia, la exigencia de la competencia y la clasificación al Mundial convirtieron la experiencia en un momento muy emocionante

Caraballo llegó a Australia hace tres años, como muchos argentinos, a través de la visa Working Holiday. Durante ese tiempo trabajó en la cosecha de granos, en viñedos y en la construcción, entre otros rubros. Recientemente logró insertarse laboralmente en el área de ingeniería en sistemas, carrera en la que se formó en Argentina, lo que le permitió extender su estadía en Oceanía.

En Gualeguaychú, representó al Club Ciclista Argentino junto a corredores como Cisco Viollaz y Felipe Sack. A lo largo de su trayectoria compitió en pruebas como la Vuelta del Chaná, Rutas de América y la Vuelta del Uruguay.