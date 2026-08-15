Bastián Icardo, jugador de la categoría 2015 de Juventud Unida, fue becado por el Manchester City y el próximo 7 de septiembre viajará a Inglaterra, donde compartirá una experiencia única durante ocho días.

Allí, el pequeño Bastián participará de entrenamientos intensivos con los entrenadores de la estructura de inferiores del conjunto ciudadano, clases de inglés más avanzadas y la posibilidad de asistir a un partido del primer equipo en la Premier League, donde su sueño es poder conocer al astro noruego Erling Haaland.

La posibilidad de vivir esta experiencia que será inolvidable para él y su familia nació en diciembre del año pasado, cuando su madre Luciana y su padre Nahuel le regalaron una inscripción a la capacitación que el Manchester llevó a cabo en las instalaciones del club Ferro Carril Oeste.

Allí, Bastián sobresalió entre los más de 180 chicos que fueron parte del proceso que se desarrolló del 1ª al 5 de diciembre y fue elegido MVP (mejor jugador) entre los jugadores de todas las categorías participantes.

Diez días después de la capacitación, el niño que se destaca como volante por derecha en la 2015 de Juventud Unida, dirigida por Horacio “Conejo” Erpen, recibió el mail con la beca para viajar a Inglaterra.

Bastián, que cursa quinto grado en la Escuela Nº 233 “Defensores del Oeste”, viajará a Manchester acompañado por su madre con el objetivo, según expresa él, de disfrutar y sacarle provecho a una experiencia soñada para cualquier chico de su edad.

Orgullo de madre

Luciana Antoni, mamá de Bastián y quien lo acompañará durante el viaje, destacó el valor que tiene esta experiencia para su hijo y remarcó que no existen presiones ni expectativas deportivas sobre él.

“Para nosotros es premiar su compromiso, su crecimiento y cómo se va a desenvolver en la vida, porque esto forma parte de una experiencia más. Nuestro enfoque siempre está en apoyar su futuro. Hoy, para nosotros, es una experiencia y, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de brindársela. No tenemos ninguna presión ni expectativa sobre él, sino que queremos que pueda vivirla. Es un niño que viaja a Europa y son pocas las posibilidades que existen de que algo así ocurra”.

“Prácticamente desde que empezó a caminar está con una pelota. En su vida diaria tiene un entrenamiento personalizado todos los días y después va al club, Juventud Unida, tres horas semanales. Es mucho lo que entrena y lo hace con compromiso, pero lo principal es que disfruta. Él ama la pelota y jugar al fútbol”, completó Luciana.