Un accidente vial ocurrió este miércoles a las 6.30 en el kilómetro 93 de la Ruta Provincial 11. Personal policial tomó conocimiento del vuelco de un automóvil Chevrolet Cobalt, conducido por un hombre de 40 años con domicilio en Gualeguaychú.

De acuerdo con la información oficial, el vehículo circulaba en sentido Victoria–Paraná cuando, al atravesar un espejo de agua sobre la calzada, el conductor perdió el control y el rodado terminó volcado. Pese al impacto, solo se registraron daños materiales.

El conductor logró salir del vehículo por sus propios medios y no presentó lesiones. No obstante, por prevención fue trasladado en ambulancia hacia el hospital local.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Pajonal, que puso en conocimiento de lo sucedido a la magistratura interviniente y realizó las actuaciones correspondientes.