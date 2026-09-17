La suerte volvió a sonreírle a Entre Ríos. Un apostador de la ciudad de Gualeguaychú se convirtió en el gran ganador del Quini 6 al obtener un pozo superior a los 39 millones de pesos.

La jugada ganadora fue realizada en la Agencia 424, ubicada en el barrio Sagrado Corazón. El local cuenta con una amplia tradición familiar: nació hace más de cuatro décadas en Gilbert de la mano del abuelo de su actual titular, Pamela, quien está al frente de la agencia desde hace 12 años.

En diálogo con Canal Nueve Litoral, Pamela relató la emoción que se vivió al constatar el resultado: “Apenas me enteré temprano me puse a revisar. Por suerte es un cliente asiduo de la agencia, una persona fija que juega siempre a los mismos números, así que le avisé de inmediato”, relató.

Al recibir la noticia, el apostador quedó totalmente atónito. “Le mandé una foto con el premio que tiraba la máquina y no lo podía creer. Me decía: ‘Vos me estás mintiendo’, y me preguntaba cuánto era eso en plata en mano”, detalló la agenciera sobre la reacción del flamante millonario.

Respecto al cobro del premio, Pamela explicó que tras los descuentos de ley la cifra líquida rondará los 28 millones de pesos: “Nosotros en agencia podemos pagar hasta 5 millones y medio. En este caso, tras dejar pasar cuatro o cinco días hábiles por cuestiones administrativas y de seguridad, deberá viajar a la sede central del IAFAS en Paraná con su documento y un CBU, ya que el importe se abona mediante transferencia bancaria”.

Por razones de seguridad, la identidad del afortunado se mantiene en estricta reserva, mientras en el barrio festejan la llegada de la fortuna y esperan que la agencia mantenga su racha ganadora.