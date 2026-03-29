Lo que comenzó como un operativo de control para devolver la tranquilidad a los vecinos de la zona norte de Concepción del Uruguay terminó en una persecución que atravesó dicha ciudad y finalizó con un automóvil volcado en un camino de ripio. El saldo fue un conductor detenido, tres vehículos retenidos, un vehículo secuestrado y un funcionario policial herido.

Atendiendo a los constantes reclamos de los vecinos de la Av. Costanera La Fraternidad y el Parque la Salamanca, quienes denuncian ruidos molestos y desórdenes durante las madrugadas, la División Operaciones y Seguridad junto a Tránsito de la Municipalidad de Concepción del Uruguay desplegaron un fuerte operativo de despeje a las 7 de la mañana de este domingo, en la zona del Monumento a la República.

En la primera etapa del procedimiento, se logró la retención de tres vehículos cuyos conductores, todos oriundos de Gualeguaychú, presentaban niveles de alcohol en sangre superiores a lo permitido.

La situación escaló cuando un Ford Focus color champagne intentó evadir el control. En una maniobra temeraria, el conductor dio marcha atrás a alta velocidad, impactando contra otro vehículo, para luego huir impactando en la pierna al Segundo Jefe de Comando Radioeléctrico.

Lejos de deponer su actitud, el vehículo emprendió una fuga hacia el camino del Yacht Club. En un segundo retén, el conductor volvió a realizar maniobras evasivas.

Se inició entonces un seguimiento controlado que puso en vilo a la ciudad: el Focus transitó varias arterias en contramano y a alta velocidad hasta lograr salir hacia la Ruta Nacional 14. La huida continuó hacia el sur hasta la rotonda previa al peaje (Km 100), donde el vehículo tomó la Ruta J (camino de ripio) en dirección a Colonia Elía.

Tras recorrer aproximadamente un kilómetro por el ripio, el conductor perdió el control y el Ford Focus terminó volcando. En el rodado viajaban cuatro personas (dos hombres y dos mujeres), también oriundos de Gualeguaychú, quienes debieron ser asistidos por Bomberos y ambulancias para ser trasladados al hospital local.

Afortunadamente, todos los ocupantes del vehículo volcado sufrieron únicamente lesiones de carácter leve. El funcionario policial presenta escoriaciones y hematomas en su pierna derecha.

Por disposición del Fiscal Auxiliar en turno, se ordenaron las siguientes medidas: extracción de sangre al conductor del automóvil Ford Focus, secuestro del rodado, aprehensión inmediata del conductor, identificado como un masculino de 29 años, quien quedó alojado en la Alcaidía por el delito de Resistencia a la Autoridad.

Fuente: Ahora