El golfista gualeguaychuense Ignacio Albónico vivió un momento inolvidable al lograr un hoyo en uno en el hoyo 13 de la exigente cancha de Troy Burne, en Hudson, Wisconsin, durante la clasificación para el US Mid Amateur, uno de los torneos más prestigiosos para aficionados de más de 25 años.

Con un hierro 6, Albónico embocó de un solo golpe un par 3 de casi 200 yardas, una hazaña poco frecuente incluso en este tipo de torneos y en este deporte en general. El club certificó oficialmente su logro, dejando su nombre registrado en la historia del lugar.

Albónico, campeón del Club y de Entre Ríos en su juventud, vive en Buenos Aires y mantiene un fuerte vínculo con Gualeguaychú, ciudad donde nació su pasión por el golf.