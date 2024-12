Siempre hay una gualeguaychuense en algún lado, y en esta oportunidad se trata de la serie más vista de Netflix en estos momentos: "Senna".

En conversación con Ahora ElDía, Germán Girard que se dedica al diseño de Imagen y Sonido relató cómo fue la experiencia y cómo llegó a formar parte del equipo que trabajó en la serie.

"Haber participado en la serie fue una propuesta totalmente inesperada. Mi tío, que es actor, siempre me insistió en que me postulara para castings, sobre todo en publicidad, porque decía que era una experiencia divertida y, además, generalmente pagan muy bien. Un día, me pasó un link específico para una publicidad donde mi perfil encajaba perfectamente con lo que buscaban. Sin pensarlo mucho, mandé un mail con mis datos, pero nunca obtuve respuesta. Esto fue allá por el año 2022. Con el tiempo, fui perdiendo el interés en castings. Al no obtener respuestas, dejé de intentar y no volví a mandar nada. Por eso, cuando en mayo del año pasado recibí un mail inesperado, fue una gran sorpresa. El mensaje decía algo como: ‘Hola, fuiste seleccionado para participar en una importante serie que se estrenará en una plataforma conocida. Por favor, confirmar disponibilidad’. En ese momento, no entendí nada. Pensé que era spam o algún tipo de joda y, sinceramente, estuve a punto de borrarlo, porque todo lo que decía era muy secreto y poco claro", relató el gualeguaychuense.

Sin embargo, después de investigar y consultar con su tío, Germán aceptó la propuesta y comenzó la a vivir esta aventura.

“Cuando llegué, me encontré un poco desorientado: había un centenar de personas, y al charlar con algunos de ellos me enteré de que ya venían haciendo ensayos de grabación y pruebas de vestuario. Todo parecía estar muy organizado, y como todos ya tenían sus roles asignados, asumí que el mío sería algo sencillo, como hacer de fan aplaudiendo en la tribuna. Uno de los asistentes de producción se me acercó para informarme que sería un extra calificado y que pertenecería a la Scuderia Ferrari como mecánico. ¡No lo podía creer! Este rol implicaba continuidad por un tiempo de entre dos semanas y un mes, así que me pidieron que estuviera disponible y que no cambiara mi look durante ese período. Estaba fascinado. Lo que comenzó como una propuesta inesperada terminó siendo una experiencia increíble. Si bien mi participación fue leve en términos de tiempo frente a cámara, todo lo que viví en esos meses dejó una huella imborrable. Me apasiona todo lo relacionado con lo audiovisual, y tener la oportunidad de estar ahí, viendo los equipamientos, las herramientas y los métodos que utilizan para registrar todo, fue impresionante. La atención al detalle era asombrosa: desde las vestimentas de época y los sets hasta los props y las réplicas de los autos. Te hacía sentir que habías viajado en el tiempo”, detalló el gualeguyachuense.

Germán contó que para llegar a horario a las grabaciones, que fueron en el Autódromo de Buenos Aires, debió levantarse a las 5 de la mañana y que por lo general, la jornada se extendía hasta las 18 horas.

“Sin embargo, siempre había un ambiente ameno. Nos divertíamos mucho en los tiempos muertos y, por supuesto, aprovechábamos el catering, ¡que era excelente! Una de las cosas más desafiantes fue recrear escenas de verano en pleno invierno, a las 7 de la mañana, vestidos con mangas cortas y pantalones ligeros. ¡Pero valía la pena! Lo que empezó siendo un mes de trabajo se extendió a casi tres meses. Además, tuvimos el privilegio de viajar a Uruguay, donde se recreó la icónica carrera de Senna en 1984 bajo la lluvia. Esa fue, sin dudas, la parte más mágica de toda la experiencia. La ambientación era tan realista que sentías estar en medio de una carrera de verdad. Estábamos completamente inmersos en una simulación con lluvia artificial que nos empapaba por completo. Fue ahí donde terminé de enamorarme del cine. Más allá de lo profesional, me llevo recuerdos y amistades muy valiosas. Al principio, éramos un grupo de desconocidos, pero con el tiempo nos convertimos en ‘la familia Ferrari’. En resumen, la experiencia de ser extra fue maravillosa. Aprendí a valorar mucho más el esfuerzo que implica hacer una serie o película, tanto en la etapa de filmación como en la postproducción”, reconoció Girard.

La serie más vista en Netflix:

La semana pasada la plataforma de streaming más importante estrenó la serie Senna, que relata la trayectoria del piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, desde sus inicios en la pista hasta su trágico final.

La ficción que produjo Netflix y que retrata los momentos más icónicos del corredor brasileño hasta el fatídico accidente que terminó con su vida. Incluso, hacia el final, se recreó la escena del choque que terminó con su vida en el Gran Premio de San Marino de 1994 y que dejó en shock al mundo entero.

Esta serie fue dirigida por Vicente Amorim y Julia Rezende y no solo se centra en los triunfos del piloto, sino que también explora sus relaciones personales, rivalidades y los momentos clave que definieron su trayectoria dentro y fuera de las pistas.

Pocos corredores de la F1 evocan tanta emoción y pasión entre los aficionados y otros pilotos como Senna, que logró tres triunfos hasta antes de su muerte a los 34 años. De ahí que la ficción alcanzó los primeros puestos en el ranking de Netflix, a pocas horas de su lanzamiento.

El brasileño ganó el campeonato de pilotos en 1988, 1990 y 1991 con la escudería McLaren y pasó a Williams en el año de su muerte, cuando era el favorito para obtener el título nuevamente. En aquella producción se muestra las dos caras del hombre que conquistó el corazón de su país. Por un lado, como fiel defensor de los pobres y orgulloso de su nación, y por el otro, un arrogante que sobre la pista desempeñaba técnicas que se creían agresivas.