En los últimos días, Blas Girard recibió una beca universitaria que le permitirá continuar su carrera futbolística en Estados Unidos, más precisamente en la St. Thomas University. Allí buscará combinar sus objetivos académicos y deportivos, sin dejar de lado algunos sueños personales, como poder asistir a un partido de Lionel Messi en el Inter Miami o ver en acción a la Selección Argentina durante el Mundial 2026.

Con apenas 18 años, el joven gualeguaychuense se inició en el fútbol a los 4 años en Central Entrerriano, donde permaneció hasta los 15. A comienzos de 2024 tuvo la oportunidad de dar un salto importante al sumarse a las inferiores de Patronato de Paraná, para competir en torneos de AFA de la Primera Nacional y de la Liga Paranaense.

En los últimos meses, Girard buscó dar un nuevo paso hacia adelante en su sueño de convertirse en futbolista profesional y logró vincularse con empresas que lo acercaron a un objetivo concreto: acceder a una beca universitaria en el exterior y continuar allí su desarrollo deportivo.

En diálogo con Ahora El Día, el futbolista contó cómo surgió esta posibilidad y por qué se inclinó por la universidad de Miami. “Estábamos con mi papá buscando oportunidades por Instagram y nos apareció un aviso de una empresa de becas que envía jugadores argentinos, chilenos, uruguayos y brasileños a universidades de Estados Unidos, Canadá y Europa”, relató.

“Averiguamos cómo era el proceso y en septiembre fuimos a un predio en Buenos Aires, Delta FC, donde se realizó un campus con 88 jugadores. Fueron tres días de pruebas que se transmitieron por streaming para universidades de esos países. Si les gustaba cómo jugabas, te separaban y te consultaban por el nivel de inglés y la situación académica, para acelerar el proceso”, explicó.

Blas, quien se define como un volante central al que le gusta “raspar”, pero también por aportar juego, fue uno de los pocos seleccionados. “Desde septiembre hasta ahora estuve con los trámites de la visa y los exámenes internacionales para poder viajar, algo que se me hizo más fácil con la empresa de por medio”, señaló.

“Me llegaron ofrecimientos de varias universidades de Estados Unidos, Canadá y también de Europa. Con mi familia analizamos las opciones y nos decidimos por la St. Thomas University porque tiene un muy buen nivel académico y deportivo, y además está ubicada en una ciudad grande”, agregó.

Blas viajará a Estados Unidos el 9 de enero y comenzará las clases el día 12, cuando inicie la carrera de Business Administration (Administración de Empresas), para así un paso clave en un proyecto que combina formación académica y crecimiento futbolístico, lejos de casa pero con la convicción de perseguir sus sueños en el deporte que ama.