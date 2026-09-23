Damián Ancherama es diseñador multidisciplinario y artista visual. Su universo cruza diseño, arte y cultura, atravesando música, teatro, moda, artes visuales y la escena independiente.

Uno de sus trabajos más recientes involucró una colaboración con la reconocida marca “CHER”, para la cual intervino piezas de jean que fueron exhibidas en sus locales del Alto Palermo y Unicenter, entre otros.

Como parte de la acción, realizó dos jornadas de intervención en vivo los días 17 y 18 de septiembre, una en cada uno de estos espacios, donde personalizó jeans de la marca que las clientas acercaban o adquirían en el local.

Sin embargo, este gualeguaychuense tiene una basta trayectoria, se graduó de Diseño Gráfico en la Universidad de Buenos, lugar donde luego fue docente, al igual que en la Universidad Nacional de las Artes.

Su trabajo se mueve entre lo digital y lo analógico, combinando tecnología, intervención manual y gesto artesanal. Desde su estudio, Ancherama, desarrolla proyectos de diseño, dirección creativa y artística, además de obra y experiencias visuales.

Trabajó en proyectos creativos, producción y dirección de arte para desfiles de la firma Nous Étudions en el marco de Designers Buenos Aires y realizó la identidad visual de la última edición ss27 de Designers (semana de la moda del diseño de autor). Además, cuenta con una extensa trayectoria desarrollando portadas, identidades e imagen para proyectos musicales, teatrales y artísticos dentro de la escena independiente.

En paralelo, desarrolla su producción como artista visual y ha participado en exposiciones y encuentros internacionales en Argentina, Brasil, Ecuador, Francia y China, incluyendo participaciones en bienales internacionales de cartel y otras exhibiciones de artes visuales. También ha dictado talleres propios de collage digital para participantes de distintos países de Latinoamérica.

Entre sus trabajos vinculados a Gualeguaychú se encuentra la realización de un mural de gran formato para la biblioteca popular de Pueblo Belgrano y estuvo a cargo de la identidad visual de los discos 7 paisajes y Tercer, del proyecto musical Valbè, de dicha ciudad.