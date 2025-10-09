La partida de Miguel Ángel Russo afecta a Boca, pero también a todo el mundo del fútbol. No solo porque es ídolo de Rosario Central, Estudiantes de La Plata, Lanús, Vélez y Millonarios. Sino también porque, con su don de gente, se ganó el cariño de todos los otros clubes.

Así fue como se dio una de las imágenes de la jornada: un hincha de River apareció en La Bombonera para despedir a Miguel. Con un ramo de flores y la camiseta de su club, se acercó para brindarle respeto al entrenador del máximo rival. Y fue aplaudido por los fanáticos de Boca, por su entereza.

“Russo es un luchador. Un ejemplo. Me dolió mucho porque mi padre y mi madre murieron de la misma enfermedad. ¿Qué mensaje dejo? Que aprendan de Russo“, le dijo el hincha a ESPN. Un gesto que ya da la vuelta al mundo.

Fuente: Planeta Boca Juniors