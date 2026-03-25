Este miércoles, apenas pasadas las 19 horas, personal del Comando Radioeléctrico de Gualeguaychú intervino en la intersección de las calles Corrientes y Rivadavia, en el marco de un operativo de acompañamiento a una hinchada de fútbol.

Según informaron mediante sus canales de prensa, los efectivos observaron a un hombre de 37 años que se encontraba orinando sobre una pared en la vía pública. Ante esta situación, una funcionaria policial le solicitó que dejara de hacerlo y continuara su marcha. Sin embargo, el hombre reaccionó exhibiendo sus partes íntimas a modo de provocación.

De inmediato se dio intervención a la Fiscalía en turno, desde donde se dispuso la aprehensión del sujeto, quien quedó a disposición de la Justicia en el marco de actuaciones por exhibiciones obscenas, y paralelamente se le iniciará expediente administrativo por la Ley de Prevención y Represión de la violencia en espectáculos deportivos.