Una adolescente de 14 años, en una clase de Educación Sexual Integral (ESI), le contó a sus compañeras que había sufrido abuso sexual por parte de su padrastro. Más tarde, le pudo expresar el calvario que sufrió durante tres años, a su madre. “Jamás me imaginé que el monstruo lo tenía adentro de mi casa, que dormía en mi cama y comía en mi mesa”, dijo Elizabeth Carolina Castaño, mamá de la víctima, en diálogo con cronica.com.ar. La denuncia fue realizada en la comisaria, y la Justicia le otorgó una restricción perimetral.

Los abusos habrían comenzado cuando la menor tenía nueve años. “Fue manipulada por este sujeto que le hizo creer que si ella me contaba, yo no le iba a creer”, contó la denunciante que además detalló que su ex pareja la manipulaba a su hija diciéndole que si guardaba silencio, a cambio “le iba a comprar cosas, y le iba a prestar el celular”. “Se aprovechó de su inocencia”, sentenció Castaño, quien reclama justicia.

De acuerdo a lo que pudo contar la menor, los abusos sexuales habrían ocurrido desde los nueve años de la adolescente hasta los doce. Sin embargo, el hecho salió a la luz dos semanas atrás. Sin embargo, el acusado está en libertad como seguridad en la estación de Monte Grande.

“Cuando mi hija me contó yo me separé de él automáticamente. Nosotros vivíamos juntos y hacía cinco años que estábamos en pareja, pero que lo conozco hace diez”, expresó Castaño que hizo la denuncia en la comisaría de la Mujer en Monte Grande el pasado viernes 24 de agosto.

“El viernes pasado en una clase de Educación Sexual Integral (ESI) se quebró con las compañeras que la contuvieron y contó lo que estaba pasando, y después me contó a mí”, relató la mamá de la víctima quien detalló que quedó en shock ante las palabras de su hija. "Me sentí la peor madre del mundo. Jamás me imaginé que el monstruo lo tenía adentro de mi casa, que dormía en mi casa y comía en mi mesa”, sentenció.

"Era una persona que me decía que los cuide a mis hijos, que no los deje solos, el no quería que mi hija tenga Instagram, me decía que no la deje con nadie", agregó.

Fuente: Crónica