Personal del Comando Radioeléctrico intervino durante la madrugada del sábado ante un presunto hecho de violencia de género ocurrido en la intersección de las calles 25 de Mayo y Guerra, donde una mujer de 60 años habría sido agredida por su pareja, un hombre de 53 años.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 02:40 horas, luego de que los efectivos fueran comisionados al lugar por el operador en turno.

Al arribar, los uniformados entrevistaron a testigos ocasionales, quienes manifestaron haber observado al hombre sujetar del cuello a la mujer e intentar quitarle su teléfono celular.

Al tomar contacto con la victima, esta refirió sentir fuertes dolores en la zona del cuello y presentar dificultades para hablar. Ante esta situación, fue trasladada a la Comisaría del Menor para formalizar la correspondiente denuncia.

Puesta en conocimiento de lo sucedido, la fiscal de Género en turno dispuso la aprehensión del hombre, quien quedó alojado en dependencias de la Jefatura Departamental, en calidad de aprehendido y a disposición de la autoridad judicial interviniente.