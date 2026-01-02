Siendo aproximadamente las 21:10 horas del jueves, personal de Comisaría Quinta intervino en un procedimiento por un hecho de violencia familiar ocurrido en un domicilio ubicado sobre Boulevard Regata, de esta ciudad.

El accionar policial se inició a partir de una comisión dispuesta por el Comando Radioeléctrico, ante un reporte por inconvenientes de índole familiar.

Al arribar al lugar, junto a personal motorizado del Comando, los efectivos se entrevistaron con un hombre de 34 años de edad, quien manifestó haber sido agredido en la cabeza por otro ciudadano de 35 años.

Durante la intervención, el presunto agresor intentó darse a la fuga y, al momento de ser demorado, intentó agredir al personal policial, por lo que se procedió a su inmediata aprehensión.

Puesto el hecho en conocimiento de la Fiscalía interviniente, se dispuso la detención del individuo por el delito de violencia familiar, continuándose con las actuaciones de rigor.