Carolina Ledesma tenía 22 años, vivía en Santiago del Estero y tras sufrir años de violencia de género por parte de su expareja, con quien terminó en agosto del año pasado, decidió mudarse a Bahía Blanca, donde la esperaba Agustín, su nuevo novio. Sin embargo, dos días antes de emprender su viaje fue brutalmente asesinada por su ex, Matías Loto, quien está prófugo desde entonces. “Ella quería escapar, él la acosaba, no aceptaba que habían terminado”, contó Sonia, la mamá de la joven, en diálogo con TN.



Todo estaba listo, tenía su pasaje para salir el 21 de febrero rumbo a Bahía Blanca, donde ya la esperaba Agustín. Se había despedido de sus amigas a través de un mensaje de WhatApp en el que les prometió que “esta vez sería diferente”.

“Tengo esperanzas de volver a verlas y compartir una merienda. Esta vez es diferente, voy a ser fuerte y no caer. Gracias”, escribió la joven, pero, en la madrugada del 19 de febrero, fue brutalmente asesinada por su expareja, con quien había terminado hacía más de 7 meses.

Carolina Ledesma tenía 22 años y fue asesinada brutalmente por su expareja la semana pasada. (Foto: Facebook/Carolina Ledesma)



A Carolina la encontró sin vida su mamá, Sonia. El 19 de febrero habían quedado para almorzar pero la joven nunca apareció. Comenzó a llamarla y a enviarle mensajes y, como no respondía, su mamá fue a ver si la encontraba en la casa.

Al llegar, la puerta estaba abierta. Unos pasos después, encontró a la joven boca abajo tirada en la cama semidesnuda con una sábana en el cuello. Ante la desesperación comenzó a pedir ayuda y le avisó a su esposo, aunque ya era tarde.



Carolina y Matías comenzaron a salir en 2019 y terminaron en 2023. Según contó su mamá, la relación siempre estuvo cargada de violencia. “Ellos iban y venían siempre, él siempre la convencía de volver. Un día le pregunté por qué aguantaba todo eso, todo ese maltrato, hasta que la obligué a venirse conmigo a mi casa, la tuve 15 días conmigo hasta que ella quiso volver a su casa, él ya se había ido”, contó la madre de la víctima.

“Me decía que no era justo que fuese ella la que se tenía que estar escondiendo. Quería hacer su vida, quería estudiar, quería trabajar. Fue por eso que tomó la decisión de irse a Buenos Aires, quería escapar de él”, agregó.

Matías Loto, el ex de Carolina, es el principal sospechoso por el femicidio de la joven y tiene pedido de captura nacional e internacional. (Foto: Facebook/Matías Loto)



A pesar de los intentos por tratar de vivir una vida normal y tranquila, su ex no se lo permitió. Desde que terminaron la relación, Matías se le aparecía en el lugar a donde ella iba a hacer gimnasia, o si se juntaba con sus amigas la vigilaba desde alguna esquina.

“Él no aceptaba la ruptura. Trataba de contactarse con ella a través de amigos en común y como no podía, la llenaba de mensajes por todas las redes hasta que lo bloqueó, hará un mes aproximadamente, y ahí todo se puso peor. Le mandaba mails, la seguía a todos lados, la vigilaba”, contó Franklin Moyano, el abogado de la familia en diálogo con TN.



“Creemos que el detonante fue que se enteró de que Carolina estaba en una nueva relación con un chico del pueblo vecino. Su nuevo novio le prestó su moto para que pudiera movilizarse por la ciudad y creemos que él la vio estacionada en la puerta de su casa y eso desencadenó el crimen”, argumentó.

Además, indicó que gracias a los informes telefónicos a los que pudieron acceder, los investigadores descubrieron que el celular de Loto se activó horas antes del femicidio. También, alrededor de las 2 del 19 de febrero, cuando creen que ocurrió el asesinato, los celulares de ambos se activaron en el mismo lugar. “Esto indica que Loto estuvo en el lugar en el momento exacto del crimen”, argumentó Moyano.

La autopsia reveló que murió por "asfixia mecánica". (Foto: Facebook/Carolina Ledesma)



Según reveló la autopsia, Carolina recibió patadas en el estómago, en las piernas y la entrepierna y golpes en los ojos y la nariz. Murió por “asfixia mecánica”, realizada con la sábana con la que fue encontrada. A su vez, presentaba signos de defensa y material genético debajo de sus uñas.

La causa por la muerte de Carolina Ledesma, de 22 años, está caratulada como femicidio y el principal sospechoso, su ex, está prófugo desde aquel 19 de febrero.



Según Moyano, la Justicia emitió un pedido de captura nacional e internacional, pero la familia de la mujer manifiesta que “parece que se lo tragó la tierra”. “No puede ser que nadie lo haya visto”, reclamó Sonia y pidió: “Necesitamos que lo encuentren y que se haga justicia, nos destrozó la vida”.