Ocho personas resultaron heridas este sábado, cuatro de ellas de gravedad, tras ser atropelladas por un vehículo que circulaba a gran velocidad por Largo Porta Bologna, en el centro de Módena, en el norte de Italia. El conductor, que intentó huir y atacó con un cuchillo a otras personas, pudo ser detenido tras estrellar su coche contra el escaparate de una tienda.

Según los primeros testimonios, el conductor encaró el auto "hacia la acera, golpeando también una bicicleta, y luego se estrelló al embestir de lleno a una mujer, herida de gravedad con las piernas aplastadas", declaró el alcalde de la ciudad, Massimo Mezzetti. Al salir del coche, el sujeto intentó sin éxito apuñalar a una persona que trató de detenerlo, y que finalmente logró reducirlo mientras llegaba la policía.

De acuerdo con la prensa local, el conductor es un ciudadano italiano de segunda generación de 31 años, con familia de origen marroquí, nacido en la localidad de Seriate (Bérgamo), pero residente en Módena. Es licenciado en economía.

El departamento de sanidad de la localidad informó que los heridos son cinco mujeres y tres hombres. En el hospital de Baggiovara ingresaron en estado grave dos mujeres de 53 y 69 años y menos grave un hombre de 69 años, mientras que al Hospital Maggiore de Bolonia llegaron en condiciones críticas una mujer de 55 años y otro hombre de 52. Otras tres personas de 27, 71 y 47 años están ingresadas, pero sus condiciones no son graves.

"Necesitamos comprender la naturaleza del suceso, pero es un acto trágico. Estoy profundamente consternado. Sea cual sea su naturaleza, es un hecho muy grave. Si se tratara de un atentado, sería aún más grave", afirmó en la redes sociales el alcalde Mezzetti , quien acudió al lugar de los hechos inmediatamente después del suceso.

"Afortunadamente no hubo fallecidos", continuó la autoridad, que dijo desconocer la identidad del conductor, aunque explicó que algunos testigos le habían asegurado que era de origen norteafricano. "Se desconoce si conducía bajo los efectos de las drogas o si actuó deliberadamente. Actualmente se encuentra en la comisaría siendo interrogado", agregó.

La persona que detuvo al sospechoso explicó que lo persiguió con otras cuatro o cinco personas y que después de desaparecer tras unos coches reapareció con un cuchillo en la mano y le atacó causándole algunas heridas, ninguna de gravedad.



Fuente: DW