En la madrugada de este martes, alrededor de la 01:45 horas, personal de la Comisaría Sexta llevó adelante un procedimiento en el marco de actuaciones para establecer la propiedad y procedencia de un televisor.

Durante la recorrida de prevención, los efectivos identificaron a un hombre de 25 años que caminaba por la vía pública transportando un televisor de 14 pulgadas, el cual se encontraba envuelto en una remera. Al ser consultado, el individuo no pudo acreditar la propiedad ni brindar una explicación fehaciente sobre la procedencia del aparato.

Ante esta situación, se procedió al secuestro del televisor y al traslado del hombre, quedando ambos a disposición de la Fiscalía interviniente, que dispuso actuaciones por "Establecer propiedad y procedencia" para determinar el origen del elemento secuestrado.