Personal de Comisaría Tercera intervino en un procedimiento ocurrido este martes, alrededor de las 12:00 horas, a raíz de un altercado en la vía pública.

Según se informó, efectivos de la Sección Motorizada acudieron a 1° de Mayo y Clavarino tras ser alertados por transeúntes, quienes indicaron que un hombre se encontraba persiguiendo a otro con un cuchillo en dirección Este por calle Clavarino. Posteriormente, nuevas advertencias señalaron que en calle Bolivia al final, en dirección Norte, se estaría produciendo una pelea con elementos contundentes.

Al arribar al lugar, el personal policial observó a un individuo portando un hierro, quien al advertir la presencia policial intentó darse a la fuga, siendo demorado de inmediato. Al momento de su reducción, se le cayeron desde sus prendas una bolsa de nylon con una sustancia vegetal verdosa y tres envoltorios similares con una sustancia blanca en su interior.

Puesta en conocimiento la Fiscalía en turno, se dispuso la intervención de la División Drogas Peligrosas, cuyos efectivos realizaron test de orientación sobre las sustancias incautadas, arrojando resultado positivo para Cannabis Sativa, con un peso de 12 gramos, y para clorhidrato de cocaína, sin pesaje determinado.

Finalmente, el ciudadano, de 28 años de edad, fue trasladado a Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia por el delito de Tenencia de Estupefacientes.