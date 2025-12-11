El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná. Alejandro Cánepa, dará a conocer en el plazo de Ley su resolución sobre el acuerdo de juicio abreviado que presentaron Fiscalía y Defensa para cerrar el proceso que se sustancia contra un hombre de 29 años, oriundo de Paraná, que fue acusado de abusar de una nena que al momento de los hechos, entre 2022 y 2023, tenía 6 y 7 años.

El acuerdo que Cánepa recibió este jueves para su análisis consiste en el cumplimiento de una pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de Distribución de material de abuso sexual infantil, primer hecho, y Abuso sexual con acceso carnal y Producción de material de abuso sexual infantil en concurso ideal segundo hecho todos ellos unidos bajo las reglas de concurso real, en calidad de autor.

El acusado reconoció que por la Red Social Instagram, con dos nombre de usuario, y por correos electrónicos envió aproximadamente 60 archivos de video donde se visualiza material de abuso sexual infantil (MASI) explícito; y que, presumiblemente, en el transcurso de los años 2022 y 2023, en un departamento de Paraná y en reiteradas oportunidades, abusó de la niña, y “produjo imágenes y videos de material de abuso sexual infantil".

Evidencia

Entre la evidencia que las partes consideraron para arribar al acuerdo, se consideró que durante la Investigación Penal Preparatoria (IPP), se incorporó evidencias y elementos de prueba por acuerdo probatorio, además de los informes de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal, División Cibercrimen, de la Policía de Entre Ríos, que contenía el Informe final Nº… del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires, Policía Judicial dependientes de la Unidad de Cibercrimen CIJ, y del Departamento de Investigación Judicial CIJ.

También se mencionó el informe ampliatorio de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal, División Cibercrimen, Sección Ciberdelitos Sexuales y Contra la Privacidad, del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Policía de Entre Ríos, del 28 de junio; y el de la División Trata de Personas, del 16 de junio, entre otra profusa evidencia de cargo.

No obstante la evidencia de cargo y el reconocimiento de los hechos que realizó el acusado, las partes, a los fines de la procedencia del procedimiento abreviado, enumeraron que existen evidencias y elementos probatorios suficientes que acreditan con grado de certeza los hechos atribuidos.

En el acuerdo se destacó los reportes “CyberTipline remitidos por el National Center for Missing & Exploited Children (Ncmec)…, a partir de alarmas remitidas por la empresa Google, por los servicios instalados en el celular Moto E7 Plus, y de Instagram, a partir de intentos de distribución, dieron cuenta de archivos que contenían registros de índole sexual explícita, con indicación de producción local y reciente”.

También que “el Ncmec opera la CyberTipline, una plataforma centralizada que recibe reportes obligatorios… de proveedores de servicios en línea (Google, Meta, etc.) sobre cualquier caso conocido de pornografía infantil”.

Se destacó que aquellos reportes “tienen valor probatorio relevante pues suelen contener datos técnicos (IPs, cuentas, geolocalizaciones). En este caso el informe refiere que las cuentas utilizadas de gmail eran….” Y que eran del imputado. En total, desde aquellas cuentas, se probó que se “distribuyeron sesenta archivos con material de abuso sexual infantil, y uno de estos archivos fue reportado como de producción local reciente, en fecha 06 de mayo de 2025”.

También se dejó constancia de que “todo el material relatado, se destaca de modo palmario que el imputado tuvo un acceso cercano a la niña producto de la confianza que la madre de esta, depositó en él, tal como indica la entrevista realizada a esta en la fiscalía”, cuando señaló que “en el departamento de…, lugar donde ocurrieron los hechos, vivió entre 2020 y 2023, años que se corresponden con la fecha de producción de los videos. Indicó que el acusado “fue repetidas veces a este departamento, que su hija lo quería como un tío y que en ocasiones pernoctó en el departamento”.

Entre ios agravantes se consideró que “los hechos imputados importan flagrantes violaciones, tanto a la Ley de Protección Integral de las Mujeres Ley Nacional Nº 26.485, constituyendo un caso violencia contra la mujer de tipo sexual…, como a la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño Ley 26.061”.

También se valoró “como agravantes la reiteración de las agresiones sexuales perpetradas por el imputado, la producción del material de abuso sexual infantil, como así también la falta de profilaxis en todos sus actos, llevando los ataques cometidos a un nivel superior de desprecio y cosificación”.

Fuente: APFDigital