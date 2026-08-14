Personal de Comisaría Segunda intervino el jueves, alrededor de las 22 horas, en un domicilio ubicado en las inmediaciones de calles Asisclo Méndez y Ayacucho, en el marco de una denuncia por violencia familiar, desobediencia judicial, lesiones y daños.

La intervención se originó a partir de la denuncia radicada por un hombre de 58 años, quien manifestó haber sido agredido físicamente por sus dos hijos, de 22 y 18 años. Asimismo, se constató que uno de los involucrados se encontraba incumpliendo medidas de restricción judicial vigentes.

Al arribar al lugar junto al denunciante, el personal policial observó a ambos jóvenes retirarse corriendo del domicilio, procediendo posteriormente a su aprehensión.

Durante el procedimiento se advirtió la presencia de un foco ígneo en el interior de la vivienda, con abundante humo que dificultaba la visibilidad. El origen del incendio aún se encuentra bajo investigación. El foco fue localizado en un tacho de plástico situado dentro de una habitación y logró ser extinguido mediante el uso de baldes con agua, evitando su propagación.