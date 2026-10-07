Este miércoles, la Policía de Gualeguaychú informó sobre la detención de un hombre, de 36 años y en situación de calle, que protagonizó un altercado con los efectivos y al que le hallaron bolsas de cocaína.



Según indicaron, personal del Comando Radioeléctrico que realizaba recorridas preventivas en las inmediaciones de Seguí y Jujuy observó a un hombre en el exterior de un kiosco. Al intentar identificarlo, el sujeto ingresó al comercio manifestando que se encontraba realizando una compra mediante Mercado Pago. Debido a que el teléfono celular que utilizaba se encontraba dañado, el personal policial le solicitó que saliera al exterior para continuar con la identificación.

Ante ello, el hombre se habría resistido, generándose un forcejeo durante el cual provocó daños en un equipo de comunicación policial, por lo que finalmente fue reducido y aprehendido.

Durante el procedimiento, y al realizar el palpado preventivo, los efectivos observaron en uno de los bolsillos abiertos de sus prendas varios pequeños envoltorios de nylon que contenían una sustancia de color blanco.

Con la intervención de la División Drogas Peligrosas, se procedió al secuestro de seis envoltorios de nylon, cuyo reactivo arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

El aprehendido, un hombre de 36 años, en situación de calle, fue trasladado a la Jefatura Departamental, quedando a disposición de la Fiscalía interviniente. Se dio intervención a la Fiscalía de Propiedad, a cargo del fiscal interviniente, continuándose con las actuaciones de rigor.