Personal policial del Comando Radioeléctrico intervino en intersección de calles Gervasio Méndez y Alem, a raíz de un delíto de hurto.

En el lugar, correspondiente a un ex local bailable, se constató que una puerta de emergencia se encontraba abierta sin signos de violencia. Al inspeccionar el interior, en el sector de baños, se advirtió la faltante de un inodoro.

Minutos más tarde, en inmediaciones de calles Alem y Urquiza, efectivos policiales procedieron a la demora de un hombre de 38 años de edad, quien transportaba un inodoro coincidente con el sustraído.

Por disposición de la Fiscalía en turno, se procedió al secuestro del efecto y a la detención del individuo, quedando a disposición de la Justicia.