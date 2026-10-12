Falleció una persona este domingo por la noche en el Salón Don Marcos, ubicado sobre calle Jorge Newbery, en la ciudad de Paraná. La víctima es un hombre que murió tras sufrir una descompensación, supo AHORA.

Se trata de un hombre de 69 años, oriundo de Santa Fe, que se encontraba en el interior del establecimiento, donde se desarrollaba una jornada de baile, cuando repentinamente sufrió una descompensación.

Ante la gravedad de la situación, se solicitó la presencia de los servicios de emergencia, que acudieron al lugar. Sin embargo, al momento de la asistencia, la persona ya se encontraba sin signos vitales.

En el hecho tomó conocimiento la Fiscalía a cargo de Paola Farino, quien dispuso la intervención del medico de Policía. Luego del examen determinó que se trató de una muerte natural por paro cardiorrespiratorio. Se extendió el certificado de defunción previa participación de personal de Policía Científica, supo AHORA.