Un hombre de 68 años murió este domingo por la madrugada en Concordia tras perder el control de su vehículo y chocar contra una palmera en la zona de avenida San Lorenzo y Federación. El impacto ocurrió alrededor de las 5.40 y motivó un amplio operativo policial y pericial en el lugar.

De acuerdo con la información policial, el automovilista circulaba en un Peugeot 208 en sentido este–oeste por avenida San Lorenzo cuando, por motivos que aún se investigan, desvió su trayectoria y terminó colisionando contra una palmera ubicada en la vereda norte. El conductor falleció en el acto.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Cuarta, junto con equipos de la División Policía Científica, Bomberos Zapadores, la grúa policial y el médico policial de turno. El vehículo fue secuestrado para las pericias correspondientes mientras avanza la investigación sobre las causas del siniestro.

Fuente: Ahora