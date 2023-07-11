En la jornada del lunes, se hizo presente en la planta verificadora de Gualeguaychú un hombre mayor de edad, con el fin de verificar un vehículo.

Pero al practicarse las actuaciones de rigor, los funcionarios afectados a dicha área corroboraron que el rodado en cuestión poseía adulteración de los números de chasis y motor.

Se puso en conocimiento de lo ocurrido a la Fiscalía en turno, que ordenó el secuestro del automóvil y que el hombre sea correctamente identificado.



