Alrededor de las 04:00 hs de este sábado, personal policial de la Comisaría Urdinarrain intervino ante un hecho ocurrido en calle Caseros, entre Andrade y Moreno, donde se procedió a la aprehensión de un masculino de 43 años de edad, por el delito de Resistencia a la Autoridad.

Al arribar al lugar, los funcionarios observaron a un individuo que intentaba retirarse del domicilio de su pareja a bordo de una camioneta Toyota Hilux, siendo inmediatamente interceptado. En el sitio se encontraba una vecina que había alertado a la dependencia policial por una presunta discusión entre el masculino y su pareja. Al entrevistarse con la mujer involucrada, esta manifestó no desear radicar denuncia alguna.

Sin embargo, el individuo continuó con su actitud agresiva hacia el personal policial e intentó ingresar nuevamente al domicilio, evidenciando encontrarse bajo los efectos del alcohol, debido al fuerte aliento etílico que emanaba. Ante ello, se solicitó la presencia de personal de Tránsito Municipal, quienes también fueron agredidos verbalmente por el sujeto.

Los inspectores labraron el acta de infracción correspondiente y procedieron a la retención del vehículo, arrojando el test de alcoholemia un resultado positivo de 1.52 g/l de alcohol en sangre.

Finalmente, se puso en conocimiento a la Fiscalía de Género, quien dispuso la aprehensión por el delito de Resistencia a la Autoridad.