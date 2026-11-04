En horas de la mañana en un domicilio de asentamiento los Misioneros, en la zona de calle Rosario y calle Pública, de la ciudad de Gualeguaychú.

El hecho se conoció alrededor de las 11.10, a raíz de un llamado telefónico que alertó sobre la presencia de una persona lesionada en un domicilio en mediaciones de Rosario, casi Salaverry.

Al arribar al lugar, personal policial de Comisaria Tercera, encontró al hombre junto a sus familiares, presentando una lesión debajo de la axila izquierda. Según las primeras manifestaciones recabadas, el presunto autor sería un adolescente de 17 años, hijo de la pareja del lesionado, quien habría llegado al domicilio y, sin mediar palabras, lo habría agredido con un cuchillo, para luego retirarse del lugar. De acuerdo con lo informado, existirían problemas de vieja data entre ambos.

El sujeto fue trasladado al hospital para recibir asistencia médica. Posteriormente, el médico policial de turno informó que presentaba una herida penetrante en el tórax, del lado izquierdo, sin riesgo de vida.

En el lugar intervino personal de Criminalística, bajo la supervisión del Jefe Departamental, el Jefe de la División Operaciones y Seguridad Publica y personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, donde se secuestró el arma blanca utilizado en el hecho.

Posteriormente, el adolescente se presentó en la Comisaría Novena, acompañado de familiares, tras tomar intervención la Fiscalía en turno, se dispuso su aprehensión y posterior traslado a la dependencia policial correspondiente, quedando a disposición de las autoridades judiciales.