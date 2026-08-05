El pasado lunes, en la Sala Penal de Concepción del Uruguay, se llevó a cabo un juicio abreviado en el que un hombre fue condenado a la pena de 18 años de prisión por varios hechos de abuso sexual a menores de edad.

Se trata de Claudio Martín Barrios, quien fue declarado autor materialmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de múltiples jóvenes, y en algunos casos la pena se vio agravada por la condición de conviviente.

Según informó El Entre Ríos, el procedimiento se concretó a partir de un acuerdo entre la Fiscalía de Colón representada por Juan Sebastián Blanc, el imputado y su defensor público Sebastián Arrechea; con la conformidad de las víctimas y/o sus representantes legales y la abogada de Niños y Adolescentes Abril Otegui del Ministerio Pupilar. La audiencia estuvo encabezada por el juez de la Sala Penal de Concepción del Uruguay Rubén Chaia.

El condenado continuará alojado en la Unidad Penal N° 4 de Concepción del Uruguay.

Fuente: AHORA