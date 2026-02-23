En horas de la mañana de este lunes, aproximadamente a las 06:40, personal de Comisaría Segunda fue comisionado a inmediaciones de calles Mitre y Goldaracena, tras recibirse un llamado telefónico de una ciudadana quien manifestó que su hermano, sobre quien pesa una medida de exclusión del hogar, se encontraba en el patio de su vivienda ocasionando molestias.

La situación fue irradiada por la sala de comunicaciones, siendo advertida también por móviles del Comando Radioeléctrico, que acudieron de inmediato al lugar.

Al arribar el personal policial, el individuo notó la presencia de los uniformados y emprendió la fuga por calle Goldaracena en dirección Este, atravesando el canal del Munilla. Tras un rápido despliegue, fue interceptado y aprehendido en la intersección de calles Borques y Tala.

Se trata de un hombre de 26 años de edad, quien fue trasladado a sede policial por el supuesto delito de Desobediencia Judicial. Informada la Fiscalía de Género en turno, se dispuso su aprehensión y las actuaciones correspondientes.